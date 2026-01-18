השופט מזרחי הטיל פצצה בשבוע שעבר לאחר שטען שאלי פלדשטיין ניסה להפוך לעד מדינה. גלעד מורד: "הוא ממשיך להלום במשטרה בפרשת ה'בילד' וקטאר־גייט"

בשבוע שעבר השופט מזרחי הטיל פצצה, כאשר חשף באופן רשמי כי אלי פלדשטיין ניסה להיות עד מדינה. הוא הטיל ספק באמינות דבריו בראיון בכאן 11 ואף דחה את ההגבלות על שלושת הדוברים מלשכת נתניהו בפרשת הבילד.

גלעד מורג ('מעריב') התייחס לדברים בראיון ברדיו 103fm ואמר: "הוא (שופט מזרחי) ממשיך להלום במשטרה בפרשת ה'בילד' וקטאר־גייט, ודוחה את כל בקשות המשטרה לתנאים מגבילים, כולל הרחקת שלושת הדוברים מלשכת נתניהו".

נזכיר כי מוקדם יותר היום (ראשון) דיווחנו כי עורכי דינו של הנגד אלי רוזנפלד, פנו לפרקליטות בדרישה לקבל לאלתר את כל החומרים שהוסתרו מההגנה בניגוד לדין – הנוגעים לניסיונו של פלדשטיין לקבל מעמד של עד מדינה.

עורכי דינו של ארי, עו"ד אורי קורב, סיון רוסו ויהושע למברגר מסרו: "כפי שחששנו וכפי שטענו בפני בית המשפט העליון, הסתבר כי חומרי חקירה רלוונטים וחיוניים מאין כמותם – מוסתרים מההגנה, וקיומם אף הוכחש על ידי התביעה.

הפרקליטות הסתירה מההגנה קיומם של מגעים לחתימה על הסכם עד מדינה. מגעים, שבמהלכם נמסרו מטעמו של פלדשטיין גרסאות הסותרות את אלו הקיימות בחומר הגלוי. הדבר מהווה מכה נוספת לאמינותו של פלדשטיין, העד עליו מתבססת המאשימה בטענותיה (המופרכות וחסרות הבסיס) כנגד ארי".

עוד נמסר: "מדובר בדפוס פעולה חוזר. חומרי חקירה רלוונטיים שיש בהם כדי לסייע להגנתו של נגד המילואים ארי רוזנפלד, אינם מועברים לצוות ההגנה, בניגוד לדין. ארי טען כל העת כי העביר את החומרים לדוברו הצבאי של ראש הממשלה פלדשטיין – שהציג בפניו מצגים כוזבים לפיהם הוא בעל סיווג מתאים, וכי פעילותו מתואמת עם ראש הממשלה ולשכתו ואף עם גורמים מהמוסד.

עיתוי הגשת כתב האישום בעניינו של ארי נעשה בעיצומה של החקירה, וזאת כדי לדרוש את מעצרו של ארי עד תום ההליכים על בסיס החומר הראייתי חסר. הכל – בלא שבית המשפט וההגנה מודעים לכך".