נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תכנן לתקוף באיראן בלילה שבין רביעי לחמישי בשבוע שעבר – אך ביטל את המהלך הדרמטי בעקבות הודעה שקיבל משליחו סטיב וויטקוף. כך דווח הלילה (ראשון) בעיתון "וושינגטון פוסט".

לפי הדיווח, וויטקוף קיבל מסר משר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, שטען כי איראן ביטלה הוצאות להורג של 800 מפגינים. גורם אמריקני טען כי ההודעה הזו "הרגיעה במידה מסויימת את המצב" – זאת אחרי שנטען כי איראן זיהתה שארה"ב מזיזה נכסים צבאיים במזרח התיכון, במה שהיה נראה כמו הכנה לתקיפה מיידית.

במקביל נאמר כי טראמפ התוודע לחוסר הוודאות סביב תוצאות התקיפה האפשרית באיראן, כולל חשש מכך שהתקיפה תוביל להסלמה נרחבת ואי-יציבות במדינה נוספת במזרח התיכון. גורמים בפנטגון הזהירו את טראמפ שייתכן והיקף הכח של ארה"ב באזור לא יספיק כדי להדוף את מתקפת הנגד האיראנית הצפויה – חשש שגם הועלה מצד ישראל. על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מטראמפ שלא לתקוף מכיוון שישראל לא הייתה ערוכה להגן על עצמה – זאת אחרי שעשתה שימוש בכמות גדולה של מיירטים במהלך 12 ימי מבצע "עם כלביא".

עוד באותו נושא טראמפ נשאל מי שכנע אותו לא לתקוף באיראן; כך הוא הגיב

עם זאת, בדיווח גם נטען כי ייתכן שהממשל האמריקני רק "מושך זמן" כדי לבנות עוד יותר את הכח במזרח התיכון ולהכין מתקפה גדולה יותר "בעוד כמה שבועות". בין היתר, נאמר כי פיקוד המרכז האמריקני הונחה להישאר בכוננות גבוהה "לאורך החודש הקרוב", וגם נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" נשלחת למזרח התיכון אחרי שהייתה בים סין הדרומי עד שבוע שעבר.

בנוסף נטען כי סגן הנשיא ג'יי די ואנס תמך בתקיפה באיראן, כשטען כי טראמפ הציב קו אדום בפני משטר האייתוללות – וכעת עליו לאכוף אותו. מדובר בעמדה חריגה מצידו של ואנס, שדרך כלל מתנגד להתערבות אמריקנית בעימותים וסכסוכים ברחבי העולם.