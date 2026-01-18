העיתונאי והמגיש עקיבא נוביק, פרסם בסוף השבוע את טורו האחרון בעיתון 'שביעי' אחרי שבע שנות כתיבה ולא פחות מ-300 טורים פוליטיים: "על שום דבר לא קיבלתי תגובות כמו על עמוד בעיתון שמופץ בבתי כנסת"

העיתונאי והמגיש עקיבא נוביק, פרסם בסוף השבוע את טורו האחרון בעיתון 'שביעי' אחרי שבע שנות כתיבה ולא פחות מ-300 טורים פוליטיים במסגרתם סיקר את המערכת הפוליטית.

נוביק תיאר איך הטור הזמני שלו שהיה אמור לסקר את בחירות 2019, נמשך שבע שנים אחרי חוסר הכרעה במשך 5 מערכות בחירות. נוביק גם גילה כי רוב התגובות שהוא קיבל בשנים האחרונות, עסקו בדברים שהוא כתב ב'שביעי' למרות שהוא כותב גם בעיתון 'הארץ' ומגיש בכאן 11.

"על שום דבר לא קיבלתי תגובות כמו על עמוד בעיתון שמופץ בבתי כנסת", כתב נוביק וניפק את ההסבר שלו לתופעה: "זה לא הכמות, כמו האיכות; כנראה בגלל שיש לקורא את כל השבת להתעצבן ממה שקרא, ולהתבשל בתחושות, הוא מגיע למוצ"ש ומשקיע במייל. לעיתים בשרשרת מיילים. לעיתים בלחיצת יד ברחוב. לעיתים בהערות להוריי בבית הכנסת".