יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, רמז אמש (מוצ"ש) לאפשרות של חזרה לקואליציה במידה וממשלת השינוי לא תשיג יותר מ-60 מנדטים.
בראיונו לעמית סגל ובן כספית אמר, "אמרתי אחרי ה-7 באוקטובר שאני לא יכול להיות האצבע ה-61. אני לא אומר שחזרתי בי – הלוואי שתקום ממשלה עם יותר מ-60 מנדטים בכלל. אבל אם נגיע שוב למצב של בחירות, ועוד ממשלה שלא תיתן מענה לצרכים של האזרחים הערבים – אני צריך לפעול".
עוד הוא הוסיף: "אם יש מציאות שבה צריך להקים ממשלה טובה לכל אזרחי מדינת ישראל – לביטחון, לרווחה, לחינוך – אז כן, גם אם זו ממשלה של 60 ואחד, וגם אם אני האצבע ה-61. נקים ממשלה".
אדי כהן
לדאוג לאזרחים הערביים?! הממשלה הזאת לא מפסיקה להכניס אתכם לעבוד כעובדי מדינה על חשבון ילדינו הלוחמים!! על מה אתה בוכה תמיד?! חצוף שרואה רק כסף, קומבינות ואיך לחבור לאוייבינו המרים...
לדאוג לאזרחים הערביים?! הממשלה הזאת לא מפסיקה להכניס אתכם לעבוד כעובדי מדינה על חשבון ילדינו הלוחמים!! על מה אתה בוכה תמיד?! חצוף שרואה רק כסף, קומבינות ואיך לחבור לאוייבינו המרים ולשחק אותה דוד חייכן וטוב..המשך 08:16 18.01.2026
די לבנטוט בסרוגים
מה המפץ? רש״י כבר אמר מה עושים עם ״הטוב שב…..״ .08:29 18.01.2026
