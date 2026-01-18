יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, התייחס אמש לאפשרות לחזרה לקואליציה במידה וממשלת השינוי לא תשיג 61 מנדטים: "צריך לדאוג לאזרחים הערבים"

יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, רמז אמש (מוצ"ש) לאפשרות של חזרה לקואליציה במידה וממשלת השינוי לא תשיג יותר מ-60 מנדטים.

בראיונו לעמית סגל ובן כספית אמר, "אמרתי אחרי ה-7 באוקטובר שאני לא יכול להיות האצבע ה-61. אני לא אומר שחזרתי בי – הלוואי שתקום ממשלה עם יותר מ-60 מנדטים בכלל. אבל אם נגיע שוב למצב של בחירות, ועוד ממשלה שלא תיתן מענה לצרכים של האזרחים הערבים – אני צריך לפעול".

עוד הוא הוסיף: "אם יש מציאות שבה צריך להקים ממשלה טובה לכל אזרחי מדינת ישראל – לביטחון, לרווחה, לחינוך – אז כן, גם אם זו ממשלה של 60 ואחד, וגם אם אני האצבע ה-61. נקים ממשלה".