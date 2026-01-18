העיתונאי האמריקאי הבכיר מארק לוין, המנחה בפוקס ניוז טען כי ארה"ב תתקוף באיראן למרות הצהרות הנשיא טראמפ בקרוב: "סופה גדולה בדרך לכיוון איראן".

העיתונאי האמריקאי הבכיר מארק לוין, המנחה בפוקס ניוז שיתף לאורך הבוקר (ראשון) ציוצים שטוענים כי ארצות הברית תתקוף באיראן למרות הצהרות הנשיא טראמפ: "סופה גדולה בדרך".

בציוצים נכתב כי ארצות הברית מקדמת נושאת המטוסים "אברהם לינקולן", בדרכה לתקיפה. בנוסף ארבעה מטוסים כבדים של חיל האוויר בדרכם לבסיס "דייגו גרסייה" שמשמש כתחנת ביניים למפציצים כבדים כמו ה-B2 שכזכור הפציץ את המדינה האסלאמית במהלך "עם כלביא".

מארק לוין שיתף את הציוצים וכתב: "זה לא פייק", באחד מהם נכתב: "סופה גדולה בדרך לכיוון איראן". השדרן שיתף גם חדשות על כמות ההרוגים במחאות וכתב: "רצח עם מתמשך".

אמש פורסם כי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לא תקף גם בסוף השבוע הזה באיראן והודה לאייתוללה על ביטול הוצאות להורג – בתגובה, חמניאי תקף את טראמפ. "אני מכבד מאוד את העובדה שכל ההוצאות להורג שתוכננו לאתמול (יותר מ-800) בוטלו בידי הנהגת איראן. תודה לכם!", כתב טראמפ ברשת TRUTH.

בתוך כך המנהיג עלי ח'אמנאי תקף בחריפות את נשיא ארה"ב: "אנחנו רואים בנשיא ארה"ב אשם בנפגעים, בנזקים ובהשמצות נגד העם האיראני. זו הייתה מזימה אמריקנית, זה היה ברור. האמריקנים תכננו, פעלו והשקיעו בכך. המטרה של ארה"ב – את זה אני אומר באופן חד וברור, מתוך ניסיון של שנים ברפובליקה האסלאמית היא לבלוע את איראן".