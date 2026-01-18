ארבעה מחבלים נעצרו בעירייה סיפארד הצפונית לטול כרם במהלך פעילות צה"ל במקום, כך על פי הדיווחים ברשתות הערביות

ארבעה מחבלים נעצרו הבוקר (ראשון) בעירייה סיפארד הצפונית לטול כרם. על פי הדיווחים הערבים. הארבעה הם אחמד באסל עג'אג', ואמג'ד ראפת אשכר, ומועאז אמג'ד עודה, ועז אשכר.

על פי הדיווחים הארבעה נעצרו הבוקר בפעילות כוחות צה"ל במקום. אמש פורסם כי מסמכים שנתפסו ברצועת עזה העידו על כוונת חמאס לבצע פשיטה על היישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר, המסמכים, שנתפסו על ידי כוחות צה"ל במהלך הפעילות ברצועת עזה, כללו בין היתר התכתבויות ושיחות של בכירי חמאס שהעידו על כוונה לפשוט על היישובים. בשונה מיישובי העוטף, במקרה הזה לא מדובר בתוכנית מפורטת עם שמות יישובים ולא יורדים לרזולוציות, אלא חושפים את הכוונות של ארגון הטרור.

כחלק מלקחי 7 באוקטובר, בין היתר גם על בסיס המסמכים שנתפסו, באגף המודיעין הנחו כי תרחיש הייחוס ביהודה ושומרון הוא כמו שהיה בעוטף עזה, כלומר פשיטה על היישובים. זאת אחד הסיבות לכך ששר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה לאחרונה את פיקוד המרכז להכין תוכנית מבצעית לכיבוש מחנות פליטים נוספים ביהודה ושומרון, כפי שנעשה בטול-כרם, ג'נין, ונור א-שמס. המטרה היא לכבוש את מחנות הפליטים ולהישאר בהם, לא להיכנס ולצאת.