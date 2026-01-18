אזרחים ישראלים הציתו רכבים ואוהלים בכפר מוחמאס בבנימין. כוחות צה"ל שהוקפצו למקום מצאו רכב עם אלות. מספר פלסטינים, אזרחים זרים וישראלים נפצעו

במהלך הלילה (בין שבת לראשון) אזרחים ישראלים הציתו רכבים ואוהלים בכפר מוחמאס בבנימין. כוחות צה"ל שהוקפצו למקום מצאו רכב עם אלות. מספר פלסטינים, אזרחים זרים וישראלים נפצעו.

מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל, מג״ב ומשטרת ישראל קפצו לפני זמן קצר למרחב מוחמאס שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח שהתקבל על מספר אזרחים ישראלים אשר הציתו אוהלים ורכבים. ‏כתוצאה מהאירוע, מספר פלסטינים, אזרחים זרים וישראלים שהיו בנקודה נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי. ‏במהלך סריקות במרחב אותר רכב ישראלי, ממנו נמלטו חשודים ובתוכו נמצאו אלות. הרכב הוחרם על ידי מחוז ש״י להמשך חקירה. ‏כוחות צה״ל ממשיכים לסרוק לאיתור המעורבים באירוע".

לפני כשבועיים כוחות צה"ל קפצו במהלך לפאתי כפר ג׳אלוד שבחטיבת שומרון, זאת בעקבות דיווח על השחתת מבנה ורכוש על ידי אזרחים ישראלים בבית ספר בכפר הפלסטיני. במקביל, התקבל דיווח על אזרחים ישראלים שהציתו מספר רכבים פלסטינים והשחיתו רכוש בכפר בזאריה.