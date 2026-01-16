בפוסט שפרסם בפייסבוק, אליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח בשבעה באוקטובר, אומר שמחבלים זרקו על הבן שלו בקבוקי תבערה אתמול: "הבן שלנו נשרף בשמחת תורה בחניון רעים – אתמול ניסו לשרוף לנו בן נוסף"

בפוסט שפרסם בפייסבוק, אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר, ואביו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח בשבעה באוקטובר, אומר שמחבלים זרקו על הבן שלו בקבוקי תבערה אתמול.

כזכור, אתמול (חמישי) דווח כי אזרח שנהג בכביש 449, המחבר בין עופרה לצפון יריחו, דיווח למשטרה כי הושלכו לעברו מטען צינור ובקבוק תבערה, ללא נפגעים. כוחות צה"ל והמשטרה קפצו למקום והתחילו בסריקות אחר המחבלים. היום צה"ל פרסם כי נעצרו שלושה חשודים.

ליבמן כתב כי: "הבן שלנו נשרף ועלה בלהבה השמימה בשמחת תורה (7/10) בחניון רעים ע"י אויב ערבי שרוצה לשרוף את כולנו. אתמול בערב אויב ערבי הרוצה לשרוף את כולנו ניסה לשרוף לנו בן נוסף".

בנס גדול ותושיה הבן שלנו קלט שנזרקים לעברו 2 בקבוקי תבערה ובלם את הרכב, הבקבוקי תבערה נחתו צמוד לרכב כולל מטען חבלה שנזרק ונחת ליד הרכב ובנס לא התפוצץ. הבן התותח שסיים מאות ימי מילואים בעזה והיה חזרה מהעבודה לאשתו והילדים, פרק מהרכב, ניסה לזהות את המחבלים ולחסל אותם אך הם היו בהר מעליו וברחו לואדי שהוביל לכפר מאליכ, הסמוך לבסיס בעל חצור".

ליבמן טען כי המדינה עדיין שבויה בקונספציה: "אנחנו עמוק "בקונספציה". "מומחים" בלטפל באירוע שקרה.. מתי נתעורר שרוצים לשרוף את כולנו מהים ועד הנהר? מתי נצליח להשיב את ההרתעה שאף אחד לא יעיז לפגוע בנו בכל מקום בארץ ישראל? מתי נפיק לקחים מהעבר הלא רחוק ולא נעבור לסדר היום כמדינה על "טיפטופים" ותהיה גביית מחיר שאף אחד לא יעיז להתעסק איתנו?"

בנוסף, העביר ליבמן ביקורת על התקשורת: "לסיום, אנחנו בעולם שקר עם לא מעט צביעות. דו"צ מוציא הודעה שהבקתבים והמטען נזרקו על ציר ולא על רכב עם תושב האיזור ועוד 4 טרמפיסטים. רוב התקשורת מתעלמת.. או מביאה את הציטוט של דו"צ ולא מעבר, למעט כמה שאכפת להם. בעזרת ה' אנחנו ננצח והטוב יתגבר על הרע, חשוב שזה יקרה שהאויב ישלם את המחיר ולא עם ישראל. טוב לחיות בעד ארצנו. וטוב שאויבנו הקמים עלינו,ימותו בעד ארצנו. עם ישראל חי. שבת שלום".