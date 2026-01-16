צה"ל מעדכן כי במהלך הלילה כוחות חטיבת בנימין פעלו למעצר חשודים בכפר מאלכ, לאחר שמחבלים השליכו מטען ובקבוק תבערה לעבר כביש בו נסעו רכבים, ללא נפגעים

צה"ל מעדכן כי במהלך הלילה אתמול (חמישי) כוחות חטיבת בנימין פעלו למעצר חשודים בכפר מאלכ, לאחר שמחבלים השליכו מטען ובקבוק תבערה לעבר כביש בו נסעו רכבים, ללא נפגעים.

אתמול דווח כי אזרח שנהג בכביש 449, המחבר בין עופרה לצפון יריחו, דיווח למשטרה כי הושלכו לעברו מטען צינור ובקבוק תבערה, ללא נפגעים. כוחות צה"ל והמשטרה קפצו למקום והתחילו בסריקות אחר המחבלים.

בנוסף, כוחות צה"ל שפעלו אמש בסמוך לכפרי הביתות שבחטיבת שומרון, זיהו שני מחבלים אשר התכוונו להשליך בקבוקי תבערה לעבר כביש אזרחי. הכוחות ביצעו ירי להסרת הסכנה לעבר המחבלים, פגעו במחבל אחד ועצרו את שניהם.