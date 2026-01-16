ראש המוסד דדי ברנע הגיע לארצות הברית היום (שישי) להתייעצויות על המצב באיראן, כך לפי דיווח של ברק רביד בחדשות 12.

לפי הדיווח, ברנע ייפגש עם שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף, וייתכן שאף ייפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ.

הדיווח מגיע על רקע הודעת הקרמלין לפיה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והציע לו לתווך בין ישראל לבין איראן. לאחר מכן שוחח פוטין עם נשיא איראן פזשכיאן.

נתניהו ופוטין שוחחו; דיברו גם על איראן

לפי הדיווחים, פוטין הציע לנתניהו את עזרתה של רוסיה בתיווך בנוגע לאיראן, ואמר לו שהוא "תומך בהגברת המאמצים הפוליטיים והדיפלומטיים כדי להבטיח יציבות וביטחון באזור", כך מסר הקרמלין.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו שוחח שלשום עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וביקש ממנו לדחות את התקיפה האמריקנית באיראן. כך דווח בעיתון "ניו יורק טיימס". לפי הדיווח, המבוסס על דבריו של גורם אמריקני בכיר, הבקשה הגיעה בעקבות חשש לחוסר מוכנות לתגובה איראנית כלפי ישראל.