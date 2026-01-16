במבצע משותף לכוחות המשטרה, מג"ב ושב"ס, עצרו שיירת שחרור של ראש ארגון פשע חרירי ותפסו נשקים של מאבטחי השיירה

לאחר כ-4 שנות מאסר, עם שחרורו של ראש ארגון הפשע נאסר חרירי היום (שישי) ויציאתו לכיוון ביתו, בליווי שיירת מאבטחים חמושים ברישיון, המשטרה "התקילה" את השיירה בכביש 65.

בלשי יאחב"ל להב 433 יחד עם לוחמי מג"ב, בלשי ימ״ר בתי הסוהר ויחידת הכלבנים של שב״ס, הפתיעו את השיירה ועצרו אותה לחיפוש. בחיפוש אותרו 3 מאבטחים כשהם אוחזים בנשקים ברישיון, אשר פעלו בניגוד לתנאי הרישיון, לפיהם חל עליהם איסור לעסוק באבטחה אישית ובמיוחד כשמדובר בארגון פשע.

הנשקים נתפסו והמאבטחים יובאו לחקירה במשרדי יאחב"ל להב 433.

מפכ״ל המשטרה דני לוי,שיבח את הפעילות ואת שילוב הזרועות בין הכוחות ואמר: "הכרזנו מלחמת חורמה על ארגוני הפשע והעומדים בראשם וכך אנו פועלים- בנחישות ובתקיפות. יידעו ארגוני הפשע, כי לא נשקוט ולא נאפשר להם לעשות ככל העולה על רוחם ! אנחנו מדינת חוק – ומשטרת ישראל אוכפת חוק בכל מקום ובכל עת".