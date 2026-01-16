צה"ל תקף וחיסל אתמול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שעסק בניסיונות שיקום התשתיות במרחב זוטר אל-שרקיה שבדרום לבנון

צה"ל תקף וחיסל אתמול (חמישי) מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שעסק בניסיונות שיקום התשתיות במרחב זוטר אל-שרקיה שבדרום לבנון.

פעילותו של המחבל היוותה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

כזכור,אתמול צה"ל תקף במספר מרחבים בדרום לבנון מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות, אשר שימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. בנוסף, בתקיפה נוספת בעומק לבנון הותקף מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי, אשר שימש לאחסון אמצעי לחימה של הארגון.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".