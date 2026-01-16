בתגובה להפרה החמורה של הסכם הפסקת האש: צה"ל ושב"כ תקפו מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה

בתגובה להפרת ההסכם החמורה מוקדם יותר השבוע במערב רפיח במהלכה מחבלים חמושים ירו על כוחות צה״ל, צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (חמישי) מחבלים וביניהם מפקדים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברחבי רצועת עזה.

מוקדם יותר השבוע, תצפיות צה"ל זיהו שישה מחבלים חמושים במרחב מערב רפיח סמוך לכוחות צה"ל הפרוסים בדרום הרצועה. מיד לאחר הזיהוי, טנקים הגיעו לנקודה וירו על המחבלים. בעקבות הירי, המחבלים ירו לעבר הכוחות באחד הטנקים והחלו חילופי אש שכללו תקיפות אוויריות במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ושב"כ רואים בחומרה כל הפרה של ההסכם וימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל".