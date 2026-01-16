פרופ' דיסקין, תקף היום את שופטי בית המשפט העליון ואמר: "אנחנו חיים בתוך סאטירה מטורפת בה רוב ההחלטות של בית המשפט העליון – הן החלטות מופרכות"

פרופ' אברהם דיסקין תקף היום (שישי) ברדיו גלי ישראל, את שופטי בית המשפט העליון. בדבריו הוא אמר: "ישראל היא כבר מזמן לא מדינה דמוקרטית שיש בה שלטון חוק. אנחנו חיים בתוך סאטירה מטורפת בה רוב ההחלטות של בית המשפט העליון, כולל של השופטים הלכאורה 'שמרנים' – הן החלטות מופרכות, מבוססות על אוויר ובוודאי שלא על החוק.

אין ספק שלא צריך לציית להחלטות לא חוקיות של בית המשפט, השאלה היא איך עושים את זה, כי אנחנו כבר בתוך מלחמת אזרחים ויש גופים רבי עוצמה שמעשיהם עלולים להביא לשפיכות דמים ולקרע גדול עוד יותר. אתה יכול לחזות את התגובה שלהם שתוביל למלחמת אזרחים עם שפיכות דמים".

נדגיש כי דבריו של דיסקין היא דעתו האישית בלבד.