העיתונאית אילה חסון הביעה זעזוע מהתנהלות המשטרה בפרשת הבילד: "אני מצפה שהמפכ"ל יבדוק מי זה אותו חוקר כושל שהסתיר מידע מהציבור והסתיר מידע מבית המשפט"

העיתונאית אילה חסון התייחסה היום (שישי) ברדיו גלי ישראל, להחלטת השופט מזרחי בעניין פרשת הבילד, ואמרה: "מי הוא אותו חוקר כושל שהסתיר מידע דרמטי על ניסיון פלדשטיין להיות עד מדינה?"

נזכיר כי השופט מזרחי מתח ביקורת חסרת תקדים על הפרקליטות והמשטרה בפרשה."שנה וחצי אחרי, כבר הוגשו כתבי אישום, אבל החקירה עוד לא הסתיימה? אין עוד בדיחה משפטית כזו", תקפה חסון.

עוד היא אמרה: "אדון פלדשטיין מספר בטלוויזיה כביכול דברים חדשים, אבל חשפתי שהוא עצמו הציע להיות עד מדינה ונדחה. החוק קובע שאם יש מגעים לעסקת עד מדינה שלא הבשילו, כל החומרים אסורים לשימוש למעט במקרה כזה בו העד עצמו מציע זאת. נשאלת השאלה, למה חוקרי המשטרה לא העבירו את החומרים הללו במגעיו להיות עד מדינה?

השופט מזרחי דרש את המסמך הזה ואומר: כל מי שיקרא אותו תצלינה אוזניו. הוא מבקש גם מהערכאה הבאה לקרוא את זה, הוא רומז למיכליס: אל תעשה עכשיו עוד פעם עניינים פוליטיים מכל הסיפור הזה אלא תקרא את החומר. שלא לדבר על זה שהוא קרא את כל החומרים ובגדול הוא כותב על פלשטיין שהוא שקרן"

‏עוד הוסיפה חסון: "אני אתמול הזדעזעתי מדבר אחד. חוקר משטרה בכיר מתדרך עיתונאים נגד שופט בישראל? אני מצפה שהמפכ"ל היום ואני אפנה ללשכתו לקבל תגובה על זה – יבדוק מי זה אותו חוקר כושל שהסתיר מידע מהציבור והסתיר מידע מבית המשפט על כך שפלדשטיין ביקש להיות עד מדינה. הסתירו את העדות שלו בצורה מניפולטיבית".