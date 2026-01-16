נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו דנו ביום שישי בטלפון במצב במזרח התיכון ובאיראן, כך מסר הקרמלין

לפי הדיווח ברויטרס, פוטין הציע לנתניהו את עזרתה של רוסיה בתיווך בנוגע לאיראן, ואמר לו שהוא "תומך בהגברת המאמצים הפוליטיים והדיפלומטיים כדי להבטיח יציבות וביטחון באזור", כך מסר הקרמלין.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו שוחח שלשום עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וביקש ממנו לדחות את התקיפה האמריקנית באיראן. כך דווח בעיתון "ניו יורק טיימס". לפי הדיווח, המבוסס על דבריו של גורם אמריקני בכיר, הבקשה הגיעה בעקבות חשש לחוסר מוכנות לתגובה איראנית כלפי ישראל.

במקביל, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אישרה כי טראמפ שוחח עם נתניהו – אך סירבה להתייחס לדיווח ופרטי השיחה. "עם כל כבוד לאיראן, הנשיא טראמפ שוחח עם המשטר" טענה. "היו מתוכננות 800 הוצאות להורג – הן בוטלו. אך כל האופציות נותרו על השולחן. הנשיא והצוות שלו עוקבים מקרוב אחרי המצב. בהנחה וההרג יימשך – יהיו השלכות חמורות".