מפקד אוגדת איו"ש קובי הלר חתם אמש (חמישי) על צו שטח צבאי סגור לשנה לגבעת מבשר שלום בשומרון שוטרי מג"ב שהגיעו לגבעה הציגו צו חדש שנועד לאפשר מעצר של כל אדם שנמצא בגבעה למשך שנה שלמה.

בגבעת מבשר שלום שהוקמה לפני כשנה מתגוררות שתי משפחות לצד מספר בחורים. לפני כחודש וחצי הרס המנהל האזרחי את הבתים בגבעה, אבל היא הוקמה מחדש.

מאז סובלת הגבעה מפשיטות והצקות על בסיס יום יומי. בחודשיים האחרונים בעקבות החלטת הקבינט על פינוי של 14 מאחזים ביהודה ושומרון דווח על קרוב ל-100 פשיטות והתנכלות בשורה של גבעות בשומרון, בנימין וגוש עציון. המשמעות של שטח צבאי סגור, היא לשטח שייך לצבא, אלא שהצבא אוסר על כניסה אליו. על פי הצו אסורה רק כניסת יהודים למקום.