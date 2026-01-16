המערכה כנגד שריפות הפסולת – במבצע ממוקד: המנהל האזרחי סיכל ניסיונות הברחה של למעלה מ-100 טון פסולת במעברים ביהודה ושומרון שיועדו לשריפה בלתי חוקית בשטחי הרשות הפלסטינית

במהלך פעילות אכיפה לילית ממוקדת שהושלמה השבוע בהובלת יחידת "דוד" הפועלת תחת קצין מטה איכות הסביבה במנהל האזרחי, סוכלו מספר ניסיונות הברחה של למעלה מ-100 טון פסולת על גבי חמש משאיות במעברים ביהודה ושומרון, שיועדו בעיקרן לשריפה בלתי חוקית בשטחי הרשות הפלסטינית.

עוד באותו נושא הבכירה הרפובליקנית לדגן במאר-א-לאגו: "נפעל יחד לריבונות" 10:08 | שמחה רז 0 0 😀 👏

עם תום הפעילות הלילית, המשאיות ותכולתן הוחרמו והועברו למעבר מזמוריה במרחב גוש עציון להמשך טיפול של כלל גורמי הביטחון. התכולה כללה, בין היתר, פסולת ברזל, פסולת אלקטרונית, חומרי בניין ועודפי עפר שיועדו בעיקרן לשריפה בלתי חוקית בשטחי הרשות הפלסטינית. בעקבות המקרה, בעלי המשאיות יוזמנו להמשך בירור על ידי גורמי הביטחון.

פעילות האכיפה הינה אחת מבין סדרת הפעולות שמוביל צוות המשימה המשולב במנהל האזרחי, המתכלל את פעילות צה״ל, כיבוי אש והצלה ומשטרת מחוז ש״י במאבק למיגור תופעת שריפות הפסולת הבלתי חוקית ביהודה ושומרון.

קמ״ט איכות הסביבה במנהל האזרחי, לב סטרנין: "תופעת הברחות הפסולת לשטחי הרשות הפלסטינית שמטרתן שריפה בלתי חוקית הן מפגע סביבתי חמור הפוגע בבריאות תושבי באזור. פעילות אכיפה ממוקדת זו היא חלק מהמאבק המתמשך שמוביל המנהל האזרחי, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה וכלל גורמי הביטחון, נגד כל ניסיון להברחת פסולת ולשריפה בלתי חוקית. המאבק כולל סיכול ניסיונות, החרמה ומיצוי הליכים מול המעורבים, במטרה לצמצם את התופעה ולהסיר מפגעים סביבתיים – זאת למען איכות הסביבה ורווחת התושבים באזור".