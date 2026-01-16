חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 16.01.2026 / 11:12

סמוך ליישוב מעלה עמוס בגוש עציון מסוק תקול שפונה בכבל על ידי מסוק נוסף, ניתק והתרסק. מארגון הצלה יו"ש נמסר כי לא היו נפגעים באירוע

סמוך ליישוב מעלה עמוס בגוש עציון מסוק צבאי תקול שפונה בכבל על ידי מסוק נוסף, ניתק והתרסק. מארגון הצלה יו"ש נמסר כי לא היו נפגעים באירוע. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד התרסקות המסוק בגוש עציון (צילום: שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים) לפי הדיווחים, המסוק היה מושבת מספר ימים, ומסוק אחר חיבר אותו לכבל כדי לחלץ אותו מהמרחב. הכבל התנתק והמסוק צנח לקרקע. בצה"ל מתחקרים את האירוע. מדובר צה"ל נמסר: "במהלך השבוע (ג'), נחת מסוק מסוג 'ינשוף' בעקבות תנאי מזג האוויר בשטח פתוח בחטיבת עציון. הבוקר (ו'), במהלך ניסיון איסוף המסוק, אירעה תאונה והמסוק התקול התנתק והתרסק. אין נפגעים. מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הנחה על הקמת ועדת חקירה חיילית לתחקור התאונה".

