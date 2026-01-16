לאחר החלטת מועצת גדולי התורה לא לפרסם את החלטתם באופן מיידי, הוחלט כעת לפרסם מחדש את ההחלטות שהתקבלו בכינוס המועצת בשנת תשע"ט לפיהן "יש להסדיר את מעמדם של לומדי התורה בלי סנקציות ומעצרים"

נוסח החלטת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל פורסם הבוקר (שישי) בעיתונות החרדית, זאת לאחר שבכינוס בשבוע שעבר, החליטו במועצת לא לפרסם את ההחלטה באופן מיידי.

בעקבות פשרה שהושגה בין חסידות בעלזא לחסידות גור, הוחלט שלא לפרסם החלטות חדשות, אלא רק לפרסם מחדש את ההחלטות שהתקבלו בכינוס המועצת בשנת תשע"ט.

למרות זאת, בעיתון 'המודיע' של אגודת ישראל נכתב בנוסף להחלטות הישנות גם הקדמה חדשה, בה נכתב כי "מועצת גדולי התורה מורה את נציגי אגודת ישראל להצביע נגד כל חוק שפוגע בלומדי התורה שתורתם אומנותם, מטיל עליהם סנקציות וקובע יעדים".

זה נוסח ההחלטה ש הצדדים הסכימו לפרסם: "בהוראת מרנן ורבנן שליט"א מתפרסמת היום שוב החלטת מועצת גדולי התורה משנת תשע"ט נגד רדיפת לומדי התורה.

מועצת גדולי התורה מביעה את דאגתה בכאב עמוק על מסע התנכלות ללומדי התורה ע"י הרשויות השונות, על הפגיעה בהם ובזכויותיהם, הכפשתם וביזויים בריש גלי על היותם לומדי תורת ה'; דבר ההולך ונעשה חמור יותר ויותר".

"אשר על כן, מועצת גדולי התורה חוזרת על קביעתה בישיבת מועצת גדולי התורה מיום כא' באייר תשע"ט שיש להסדיר – כפי שהובטח ונחתם – את מעמדם של לומדי התורה שתורתם אומנותם, בלי סנקציות אישיות ומסודיות ובלי מעצרים, כפי שהיה נהוג כל השנים. כל חקיקה אחרת שפוגעת בלומדי תורה שתורתם אומנותם ומטילה עליהם סנקציות וקובעת יעדים – אינה מקובלת. ויש להתנגד לה בכל תוקף.

מועצת גדולי התורה מחזקת את ידי לומדי התורה הק' שתורתם אומנותם ומאמצת לבבם להוסיף חיל ועוז בלימוד התורה, ושבה וקראת להם: אל תגורו מפני איש, אל תירתעו ואל תפחדו גם באם זה קשה. ה' עמכם בני החיל וכל כלי יוצר עליך לא יצלח. התחזקו נא ביתר שאת וביתר עוז להגביר את לימוד התוה"ק כי רק היא חיינו ואורך ימינו ובזכות לימוד התוה"ק נזכה להוושע במהרה בתשועת עולמים".