סוף עצוב: לאחר מספר ימים של חיפושים בנחל מודיעין, אותרה גופתו של הנער שנסחף לפני כמה ימים. הגופה תועבר להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית

מתנדבי זק״א יחד עם יחידת הצוללים של זק״א, בפיקודו של רואי ליברמן ויחידת להבה ערכו חיפושים אינטנסיביים בימים האחרונים אחר הנער משה לודמיר כבן 17 שנסחף בנחל מודיעין לפני מספר ימים.

כעת כוחות להבה ומשטרת ישראל איתרו כעת גופה סמוך למתקן אדם בתוך ערוץ הנחל, כשנבדקת זהותה.

הגופה תועבר להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית.

מזק"א נמסר: "ארגון זק״א משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוות אותה בכל הנדרש".