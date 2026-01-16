כוחות צה"ל חסמו את הציר שנפרץ על ידי הרשות הפלסטינית בין הכפרים כפר מאלכ ומזרעה, והרסו את הכביש שנסלל למרגלות ההר

פחות משבוע אחרי שדווח כי הרשות הפלסטינית סוללת צירים חדשים בין הכפרים עטארה ועבווין ובין הכפרים כפר מאלכ ומזרעה, הלילה (שישי) כוחות צה"ל חסמו את הציר שנפרץ על ידי דחפורי הרש"פ למרגלות ההר ויצר אקס טריטוריה פלסטינית במרחב. בנוסף לחסימה, נראה כי גם לפחות עשרות מטרים מהכביש נחרשו ונהרסו על ידי הכוחות.

הציר, שכבר זכה לכינוי "דרך השהידים" עובר ליד כפר מאלכ בו גרים המחבלים אשר זרקו אמש מטען צינור ובקבוקי תבערה על כביש 449. יש לציין כי לא היו נפגעים כתוצאה מהשלכת המטען ובקבוק התבערה. בצה"ל ציינו כי לוחמים קפצו למרחב כפר מאלכ שבחטיבת בנימין, לעבר ציר העלייה לבסיס בעל חצור, והחלו בסריקות אחר המחבלים.

כאמור, בשבוע שעבר פורסם בסרוגים תיעוד שמראה כי דחפורי הרשות הפלסטינית ממשיכים במרץ בימים האחרונים בפריצת ציר חדש בין הכפרים עטארה ועבווין – אחד מצירי הרוחב האסטרטגים שחוצים את גוש ערורה שעלולים לתת שליטה ערבית מלאה בשטח. הציר נועד לעקוף את מחסומי צה"ל, הוא נסלל 800 מטר בלבד מבסיס חיל האוויר האסטרטגי בהר חצור – וחלקו אף בתוך השטח עליו קיים צו איסור בנייה צבאי.

גוש ערורה בלב בנימין והשומרון הפך לאקס טריטוריה פלסטינית בחסות הסכמי אוסלו – וקבלתם דה-פקטו מצד ההתיישבות וממשלות ישראל לדורותיהן. לפי הסכמי אוסלו, האזור כולו מוגדר כשטחי A ו-B, ולכן לפי חוקי מדינת ישראל, הרשות הפלסטינית יכולה לבנות בשטח באין מפריע, בעוד שהקמה של נקודות התיישבות שיבלמו זאת נאסרת באופן מוחלט.