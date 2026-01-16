חברת הקונגרס לשעבר מישל בקמן, מבכירי הרפובליקנים, נועדה לפגישה עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ובסיומה מסרו הצהרה משותפת: "מברכים את טראמפ, הצדק מתחיל כאן בארץ התנ"ך, חגורת הביטחון של העולם המערבי"

חברת הקונגרס לשעבר מישל בקמן, מבכירי המפלגה הרפובליקנית ומראשי המנהיגים האוונגליסטים בארה"ב, נועדה עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן לפגישה ארוכה במאר-א-לאגו, אחוזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הפגישה התקיימה ברקע נאומו של דגן בכנס המרכזי JPR, במעמד מאות רבים של מנהיגים, חברי קונגרס, חברי בתי נבחרים מארה"ב, חברי פרלמנטים מרחבי העולם ומנהיגים אוונגליסטים.

לאחר הנאום נועדו ראש מועצת שומרון ובקמן לפגישה ארוכה, כשבסיומה מסרו השניים הצהרה משותפת. בקמן אמרה כי היא פועלת למען הכרה אמריקאית בריבונות ישראל ביהודה ושומרון, כשציינה כי ביקוריה בשומרון היוו עבורה "חוויה משנה חיים" והדגישה כי מדובר בלב המקראי של הארץ ובחגורת הביטחון של המערב כולו.

דגן הודה לבקמן על תמיכתה ואמר כי "אנחנו כאן יחד בביתו של הנשיא דונלד טראמפ, המנהיג האמיתי של העולם החופשי. הימים הללו הם ימים היסטוריים, וזוהי פקודה מה' להביא את הצדק לעולם. הצדק מתחיל בריבונות על ארץ התנ"ך, על יהודה ושומרון. להכיר ביהודה ושומרון זה להכיר באלוהים. זוהי חגורת הביטחון של מדינת ישראל, וכיוון שכך – זוהי חגורת הביטחון של ארצות הברית ושל התרבות המערבית כולה. אלוהים הציב אתכם ככוח בארצות הברית, ואלוהים הציב אותנו בארץ התנ"ך ככוח לבנות את ארץ ישראל מחדש. עלינו להילחם יחד, ואם נעשה זאת – ננצח".

"אני כל כך שמחה להיות כאן עם חברי הטוב מאוד, יוסי דגן. הוא אירח אותי כשנסעתי לבקר בשומרון וביהודה, וחוויתי שם חוויה משנה חיים לחלוטין" הוסיפה בקמן. ארץ ישראל ניתנה כשטר קניין לפני אלפי שנים על ידי אלוהים עצמו. המקום הזה אינו עומד למקח וממכר. אני משתוקקת לראות את הריבונות, וזה עומד לקרות. הריבונות תוחל על השומרון ועל יהודה. אנחנו מתפללים שהנשיא דונלד טראמפ יגבה את ישראל בהחלטותיה להכרה ביהודה ושומרון כחלק מישראל אחת".

"אני מודה לך, יוסי דגן, על שפקחת את עיניי ואפשרת לי לראות את כל מה שקראתי עליו בתנ"ך מאז שהייתי ילדה" סיכמה. "תודה לך על שאתה עומד איתן ונלחם בעוז. אני איתך במאבק הזה, ואני חושבת שמאמינים בכל רחבי העולם נמצאים איתך. זה פשוט חייב להיעשות. אני מאמינה שזה ייעשה, ואני מאמינה שזה ייעשה בקרוב".