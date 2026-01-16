הותר לפרסום כי ראניה דנדן, בת 51 מקריית מוצקין, נעצרה בחשד לכך שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה. בחקירה נמצא כי פעלה לסייע לפרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם, במטרה להפיץ מידע שקרי

הותר לפרסום: ראניה דנדן, אזרחית ישראלית, תושבת קריית מוצקין בת 51, נעצרה במהלך השבועות האחרונים – זאת בחשד כי פעלה מטעם ארגון הטרור חמאס בשטח ישראל. בתום חקירתה בשב״כ ובמשטרה, הוגש נגדה היום (שישי) כתב אישום על ידי עו״ד שיקמה נחמיאס מפרקליטות מחוז חיפה לבית המשפט המחוזי בחיפה.

במסגרת חקירתה בשב״כ ובמשטרה עלה כי דנדן פעלה עבור חמאס כחלק מרצונה לתמוך בהתנגדות כלפי מדינת ישראל על רקע המלחמה המתנהלת, ובכך לקחת חלק בסיוע לקידום המטרות של ארגון הטרור. בנוסף, נמצא כי פעלה לסייע לפרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם, במטרה להפיץ מידע שקרי אשר יזרע פחד בחברה הישראלית.

"מאז תחילת המלחמה ובעקבותיה, ישנה עליה בפעילות 'מרחב גדה' של חמאס בחו״ל, הכוללת גם לוחמה פסיכולוגית המתבססת על מידע שקרי, מן הסוג לה סייעה ראניה דנדן" נמסר מהמשטרה והשב"כ. "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול של פעילות טרור, וינקטו בכלל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מסוג זה המסכנת את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה".