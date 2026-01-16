מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, נפגשה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן – והעניקה לו את פרס הנובל לשלום שבו זכתה בחודש שעבר. טראמפ טען כי מדובר ב"מחווה נהדרת שמראה כבוד הדדי"

סגירת מעגל: שבועיים אחרי מעצרו של נשיא ונצואלה המודח ניקולאס מדורו על ידי הצבא האמריקני, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, נפגשה אמש (חמישי) עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן – והעניקה לו את פרס הנובל לשלום שבו זכתה בחודש שעבר.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

"היה לי הכבוד לפגוש את מריה קורינה מצ'אדו. היא אישה נפלאה שעברה המון, והיא העניקה לי את פרס הנובל לשלום שבו היא זכתה – מתוך כבוד והערכה לעבודה שעשיתי" אמר טראמפ בתום הפגישה בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו Truth Social. לדבריו, מדובר ב"מחווה נהדרת שמראה כבוד הדדי".

עם זאת, בוועדת פרס נובל אמרו בתגובה למחווה של מצ'אדו כי פרסי נובל לא יכולים להיות מועברים, משותפים או מבוטלים – והבהירו כי הפרס הוא עדיין של מצ'אדו.

כזכור, מצ'אדו זכתה בפרס נובל לשלום לשנת 2025 על "מאבקה האמיץ למען דמוקרטיה, חירות וזכויות אדם במדינה הנתונה למשטר מדכא". הבחירה במצ'אדו הגיעה לאחר קמפיין נרחב מצד טראמפ והמפלגה הרפובליקנית, שקיוו שנשיא ארה"ב יזכה בפרס בעקבות גיבוש הסכם הפסקת האש וסיכום המלחמה בעזה וכן מאמציו להביא לסיום המלחמה בין רוסיה ואוקראינה.