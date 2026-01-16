שנתיים אחרי שהכריז על משטר צבאי באופן לא תקין, נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יול נידון ל-5 שנות מאסר בכלא אחרי שהורשע בהכרזה וכן בעבירות זיוף מסמכים והשמדת ראיות

נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יול נידון היום (שישי) ל-5 שנות מאסר בכלא, זאת אחרי שהורשע בהכרזה על משטר צבאי בהליך לא תקין בדצמבר 2024. בנוסף, יון הורשע בזיוף של מסמך רשמי הקשור להכרזתו על המשטר הצבאי, בהשמדת ראיות ובכך שמנע מהרשויות לעצור אותו אחרי ההכרזה.

בגזר הדין נקבע כי יון גייס את כוחות האבטחה שלו כדי לחסום את הרשויות מלבצע את צו המעצר נגדו. "הנאשם ניצל לרעה את השפעתו העצומה כנשיא כדי למנוע ביצוע צווים לגיטימיים באמצעות פקידים משירות האבטחה" נכתב. "בפועל, הוא 'הפריט' עובדי ציבור הנאמנים לרפובליקה של קוריאה לטובת ביטחונו האישי ורווח אישי".

עורך דינו של הנשיא המודח, יון קב קאון, הודיע כי בכוונתו לערער על ההרשעות. בהצהרה לתקשות נאמר כי "אנו מביעים צער על כך שההחלטה התקבלה באופן פוליטי".

מדובר בגזר הדין הראשון שניתן נגד יון, שעומד בפני שמונה משפטים פליליים על עבירות שונות שנעשו במהלך כהונתו כנשיא. בסוכנות הידידעות AP דווח כי האישום המשמעותי ביותר נגדו הוא על עבירה של המרדה, בעקבות הכרזתו על המשטר הצבאי. במידה ויון יורשע באישום זה, העונש שיוטל עליו עלול להיות גזר דין מוות.

עוד באותו נושא כאוס בדרום קוריאה: הצבא פשט על הפרלמנט, התנגשות ברחובות 18:11 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

כזכור, יון הודח מתפקידו אחרי שהכירז על החלת משטר צבאי ב-3 בדצמבר 2024, בטענה ל"חשש לביטחון המדינה". יון האשים גורמי אופוזיציה כי חברו לצפון קוריאה בניסיון לפגוע ביציבות המדינה, והאשים את מנהיגי האופוזיציה בתמיכה בתוכניות אלה.

בעקבות ההכרזה כוחות מיוחדים פלשו לפרלמנט וחיילים נפרשו ברחובות הבירה סאול, והתנגשויות רבות עם אזרחים התפשטו ברחובות. אחרי מספר שעות ההחלטה למשטר הצבאי נפסלה פה אחד בפרלמנט, ומספר שבועות לאחר מכן הפרלמנט הצביע בעד הדחתו של יון – כשגם חלק מחברי מפלגתו הצביעו בעד הדחתו. בשלב הזה בית המשפט העליון במדינה נדרש לאשר את ההדחה כדי להביא באופן סופי להדחתו ולהכרזה על בחירות חדשות.