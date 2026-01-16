ברשת "פוקס ניוז" דווח כי ארה"ב מתכננת לשלוח נכסים צבאיים למזרח התיכון, שיגיעו לאזור "בימים והשבועות הקרובים". לפחות נושאת מטוסים אחת של צבא ארה"ב עושה כעת את דרכה, ומערכות הגנה אווירית יישלחו בקרוב

נערכים לתקיפה? למרות דחיית התקיפה האמריקנית באיראן – שלפי הדיווחים אמש נעשתה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו – ברשת "פוקס ניוז" דווח הבוקר (שישי) כי לפחות נושאת מטוסים אחת של צבא ארה"ב עושה כעת את דרכה למזרח התיכון. בנוסף, גורמים אמריקניים אמרו כי מערכות הגנה אווירית צפויות להישלח לאזור המזרח התיכון, במטרה להגן על בסיסי צבא ארה"ב וכן על ישראל.

לפי הדיווח, בארה"ב מתכננים לשלוח נכסים צבאיים נוספים "מהים, האוויר והיבשה", אשר צפויים להגיע לאזור "במהלך הימים והשבועות הקרובים". הנכסים הללו יצטרפו לכ-30 אלף החיילים האמריקנים שכבר מוצבים כיום באזור פיקוד המרכז של ארה"ב, וכן 3 המשחתות ו-3 ספינות הקרב שפועלות באזור.

עוד באותו נושא טראמפ נשאל האם יתקוף באיראן – כך הוא השיב 20:21 | חדשות סרוגים 1 1 😀

בשלב זה עדיין לא ברור האם נושאת המטוסים שעושה את דרכה לאזור היא הספינה "אברהם לינקולן", שכיום פועלת בים סין הדרומי, או באחת משתי נושאות מטוסים שיצאו מוקדם יותר השבוע מסן דייגו שבקליפורניה ונורפולק שבווירג'יניה. בשני המקרים, השיט למזרח התיכון צפוי לקחת לפחות שבוע.

גורם אמריקני בכיר אמר כי מדובר ב"תהליך של סידור הכוח", שנועד לספק לנשיא דונלד טראמפ אפשרויות צבאיות במידה והוא יחליט להוציא לפועל את התקיפה נגד משטר האייתוללות באיראן. לדברי הגורם, "הצבא מכין ומתכנן מגוון אפשרויות שבהן ארה"ב תוכל לפעול, בהתאם לפעולותיה של איראן בימים הקרובים". בסיכום נטען כי "אם הנשיא טראמפ יחליט על פעולה צבאית – היא תהיה שונה ויותר התקפית".