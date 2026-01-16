למרות שהחלל החטוף רן גואילי עדיין לא הושב, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על הקמת "מועצת השלום" לניהול רצועת עזה: "נבטיח הסכם כולל עם חמאס למסירת כל הנשק, שיכלול פירוז מלא של עזה והשמדה כל המנהרות"

האמריקנים ממשיכים בתכנית – לפני השבתו של רן גואילי: יום אחרי ששליח הבית הלבן סטיב וויטקוף הודיע על מעבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז הלילה (שישי) על הקמת "מועצת השלום" לניהול הרצועה. מדובר בחלק מהתכנית האמריקנית ליום שאחרי, הכוללת הקמת ועדה אזרחית לניהול הרצועה ופירוז ארגוני הטרור מנשקם.

"זה כבוד גדול עבורי להודיע כי 'מועצת השלום' הוקמה" כתב טראמפ בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social. לדבריו, "חברי המועצה יוכרזו בקרוב, אבל אני יכול לומר בוודאות שמדובר במועצה הכי נהדרת ויוקרתית שאי פעם הוקמה, בכל זמן ובכל מקום". לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, בראש הוועדה המנהלת צפוי לעמוד עלי שעאת', בכיר לשעבר ברשות הפלסטינית.

בהמשך טראמפ פרסם פוסט נוסף ומורחב יותר, בו הוא אישר כי "נכנסנו באופן רשמי לשלב הבא של תוכנית השלום בת 20 הנקודות לעזה". לטענת הנשיא, "מאז הפסקת האש, הצוות שלי סייע בהעברת רמות שיא של סיוע הומניטרי לעזה, שהגיע לאזרחים במהירות היסטורית. אפילו האו"מו הכיר בהישג הזה כחסר תקדים. התוצאות הללו סללו את הדרך לשלב הבא".

"כיו"ר מועצת השלום, אני תומך במינוי ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה – הוועדה הלאומית לניהול עזה – שתפעל בגיבוי הנציג הבכיר של המועצה ותמשול בתקופת המעבר. ההנהגה הפלסטינית הזו מחויבת באופן מוחלט לעתיד של שלום!" הוסיף וכתב "בתמיכת מצרים, טורקיה וקטאר, נבטיח הסכם כולל עם חמאס למסירת כל הנשק, שיכלול פירוז מלא של עזה והשמדה כל המנהרות".

בסיכום דבריו טראמפ פנה לחמאס, והבהיר כי ארגון הטרור "חייב באופן מיידי לעמוד בהתחייבויותיו, כולל החזרת הגופה האחרונה לישראל, ולהתקדם ללא דיחוי לפירוז מלא. כפי שאמרתי בעבר – הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה, או בדרך הקשה. תושבי עזה סבלו מספיק. הזמן הוא עכשיו".