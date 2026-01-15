הסלמה בגזרה הצפונית: צה״ל ממשיך בפעילות התקפית נגד פעילי חיזבאללה ותשתיות טרור בדרום לבנון, במסגרת המאמצים לצמצום איומים ולשמירה על הביטחון לאורך הגבול

במסגרת הפעילות הביטחונית בגזרה הצפונית, צה״ל תקף לפני זמן קצר מחבל מארגון חיזבאללה במרחב זוטר אל-שרקיה שבדרום לבנון.

על פי הודעת הצבא, התקיפה בוצעה כחלק מהמאמצים המתמשכים לסיכול פעילות טרור והסרת איומים בגזרה, על רקע ההתפתחויות הביטחוניות באזור הגבול. בצה״ל הדגישו כי הם ממשיכים לעקוב אחר הנעשה בזירה ונערכים בהתאם להתפתחויות.

עוד באותו נושא אחרי האזהרה: צה"ל החל בגל תקיפות בלבנון

כזכור,מוקדם יותר היום, צה"ל תקף במספר מרחבים בדרום לבנון מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות, אשר שימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. בנוסף, בתקיפה נוספת בעומק לבנון הותקף מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי, אשר שימש לאחסון אמצעי לחימה של הארגון.