במסגרת הפעילות הביטחונית בגזרה הצפונית, צה״ל תקף לפני זמן קצר מחבל מארגון חיזבאללה במרחב זוטר אל-שרקיה שבדרום לבנון.
על פי הודעת הצבא, התקיפה בוצעה כחלק מהמאמצים המתמשכים לסיכול פעילות טרור והסרת איומים בגזרה, על רקע ההתפתחויות הביטחוניות באזור הגבול. בצה״ל הדגישו כי הם ממשיכים לעקוב אחר הנעשה בזירה ונערכים בהתאם להתפתחויות.
כזכור,מוקדם יותר היום, צה"ל תקף במספר מרחבים בדרום לבנון מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות, אשר שימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. בנוסף, בתקיפה נוספת בעומק לבנון הותקף מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי, אשר שימש לאחסון אמצעי לחימה של הארגון.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
צביה ישראלי
רק כיבוש האזור והשתלטות יעזור להשמיד כל המחבלים ותומכיהם.23:08 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צביה
טוב מאד, התגובה של ישראל אבל זה לא נגמר לצערינו רק א ה רק לאחר כיבוש השטחים.. למגר וחהשמיד כל החיזבאללה23:05 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר