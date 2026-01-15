בקואליציה תוקפים בחריפות את החלטת היועמ"שית, טוענים לפעולה בניגוד עניינים ומבהירים כי בכוונתם להמשיך לקדם את ההליך, תוך האשמות כבדות בדבר ניסיון לסכל בדיקה מהותית ולחסום מיצוי דין

בקואליציה הגיבו בחריפות היום (חמישי) למכתבה של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, שקבעה כי אין מקום להגשת קובלנה משמעתית נגד נשיא בית המשפט העליון.

מלשכת שר המשפטים יריב לוין נמסר בתגובה למכתב היועצת המשפטית לממשלה כי השר דוחה את הדברים מכל וכל. בהודעה נטען כי מדובר, כלשונו, במסמך ש"כל כולו עבירה פלילית אחת גדולה", וכי המכתב משקף "גילוי חמור וקיצוני של פעולה בניגוד עניינים, בשיטת 'שמור לי ואשמור לך'".

בלשכה הוסיפו כי לטענת השר, היועמ״שית ״סגרה לשופט עמית את התלונות בעניין עבירות הבנייה ללא כל בדיקה, ועכשיו היא מנסה לסכל את הגשת הקובלנה המשמעתית נגדו״, והבהירו כי לוין "ימשיך לפעול למיצוי הליכי הקובלנה המשמעתית בעניינו של השופט עמית, לנוכח קביעותיו החמורות של נציב תלונות הציבור על שופטים".

בהמשך לכך הצטרף לביקורת גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שכתב כי מדובר, לדבריו, במהלך פסול מצד היועמ״שית. בן גביר טען כי "יד רוחצת יד", וכי היא "ממשיכה לפעול בניגוד לחוק וכעת מנסה לטייח את הבדיקה החשובה והקריטית ששר המשפטים יריב לוין מבקש לבצע בעניינו של השופט עמית". עוד הוסיף כי הוא "מחזק את חברי השר לוין במאבקו להביא לביעור השחיתות והריקבון במערכת המשפט".

כאמור, מוקדם יותר החודש פנה שר המשפטים יריב לוין בבקשה להגיש קובלנה משמעתית נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בטענה להתנהלות הקשורה לבירור עובדות הנוגעות לנכס במבשרת ציון.

