היועמ"שית לשר המשפטים: לאחר בחינה יסודית לא נמצא בסיס משפטי לקובלנה, והפעלת הסמכות במקרה זה חורגת מהתקן הקבוע בדין

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, דחתה את פניית שר המשפטים יריב לוין בעניין הגשת קובלנה משמעתית נגד נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, וקבעה כי אין לכך בסיס משפטי. במכתב רשמי ששלחה היום (חמישי) לשר נכתב כי לאחר בחינה יסודית של הטענות, לא מתקיימים התנאים החריגים הנדרשים לנקיטת הליך משמעתי.

במכתבה מציינת היועמ"שית כי הפנייה נבחנה כבר עם הגשתה, וכן לאחר החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים, אשר דחה את הטענות שהועלו. לדבריה, "הדברים נבחנו בזמנם ואף ביתר שאת לאחר החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אשר דחה את הטענות שהועלו".

עוד מדגישה בהרב-מיארה את גבולות הסמכות של שר המשפטים בתחום זה, וכותבת כי "סמכותו של שר המשפטים להגיש קובלנה משמעתית נגד שופט היא סמכות חריגה ויוצאת דופן". לדבריה, סמכות זו "שמורה למקרים מובהקים של פגיעה חמורה בהתנהלות השיפוטית, ואינה נועדה לשמש מסלול עוקף לביקורת מקצועית או ציבורית על עמדות שיפוטיות״.

ביחס למסגרת החוקית הקיימת נכתב כי ״הדין המשמעתי לשופטים מוסדר בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002", וכי "הסמכות להחלטה בדבר פתיחה בהליך משמעתי אינה מצויה בידי שר המשפטים". עוד מצוין כי החוק קובע מנגנון ייחודי ומקצועי לטיפול בתלונות נגד שופטים.

היועמ"שית מזהירה גם מפני פגיעה בעקרונות יסוד של המערכת, וכותבת כי "שימוש חריג בסמכות זו עלול לפגוע בעקרון אי־תלות השופטים", ולכן ״יש לנקוט בה במשנה זהירות״. עוד הודגש כי "אין מקום להסתדרות בין דרג פוליטי לבין שופט באופן ישיר, עד כדי חשש להתערבות פסולה".

בסיכום המכתב קובעת בהרב-מיארה באופן חד־משמעי כי "לא נמצא כי מתקיימים התנאים החריגים המצדיקים נקיטת הליך משמעתי נגד נשיא בית המשפט העליון", ומוסיפה כי "פעולתך אינה עומדת באמות מידה נדרשות אלה וחורגת מתקן משפטי".

כאמור,בתחילת החודש פנה שר המשפטים יריב לוין בבקשה להגיש קובלנה משמעתית נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בטענה להתנהלות הקשורה לבירור עובדות בנוגע לנכס במבשרת ציון.

הקובלנה הוגשה לאחר שנציב תלונות הציבור על השופטים, השופט אשר קולה, קבע כי השופט עמית פעל בניגוד עניינים מוחלט בכל הנוגע להטלת צו ביניים בפרשת נבחרת הדירקטורים. על פי הקביעה, הפרויקט מצוי באחריות אחיו של השופט, חנוך דב גולדפריינד, אשר נמנה עם חברי הנבחרת.

מלשכת השר לוין נמסר: "אני דוחה על הסף את המכתב של עו״ד בהרב־מיארה, שכל כולו עבירה פלילית אחת גדולה. המכתב הוא גילוי חמור וקיצוני של פעולה בניגוד עניינים, בשיטת 'שמור לי ואשמור לך'. בהרב-מיארה סגרה לשופט עמית את התלונות בעניין עבירות הבנייה ללא כל בדיקה, ועכשיו היא מנסה לסכל את הגשת הקובלנה המשמעתית נגדו. השר לוין ימשיך לפעול למיצוי הליכי הקובלנה המשמעתית בעניינו של השופט עמית, לנוכח קביעותיו החמורות של נציב תלונות הציבור על שופטים".