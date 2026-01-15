הערכות בממשל האמריקאי מצביעות כי מהלך צבאי רחב נגד איראן אינו צפוי להפיל את המשטר ועלול להוביל להסלמה אזורית, טראמפ טרם קיבל החלטה והורה להיערך לאפשרות של תקיפה

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, עודכן בימים האחרונים כי תקיפה צבאית רחבת היקף נגד איראן אינה צפויה להביא לקריסת המשטר, ואף עלולה להוביל להסלמה אזורית רחבה יותר. כך מסרו גורמים אמריקאים המעורים בפרטים כך פורסם היום (חמישי) בוול סטריט ג'ורנל.

על פי הדיווח, טראמפ מקבל בשלב זה הערכות מצב באשר לאופן שבו טהרן מתמודדת עם גל המחאות הפנימיות, טרם קבלת החלטה בנוגע להיקף פעולה צבאית אפשרית. גורמים בממשל ציינו כי הוצג לנשיא כי מהלך צבאי נרחב ידרוש תגבור משמעותי של הכוחות האמריקאים במזרח התיכון.

לפי הגורמים, הצבת הכוחות נדרשת הן לצורך ביצוע תקיפה רחבה, הן להגנה על כוחות אמריקאים באזור והן לשמירה על ביטחונן של בעלות ברית, בהן ישראל, במקרה של תגובה איראנית.

עוד נמסר כי גם גורמים אמריקאים וגם שותפים במזרח התיכון הבהירו להבית הלבן כי הסבירות לקריסת המשטר בעקבות מסע הפצצות נרחב נמוכה. לדבריהם, תרחיש כזה עלול דווקא להצית עימות רחב יותר. במקביל צוין כי תקיפות מצומצמות יותר עשויות לחזק את רוחם של המפגינים, אך אינן צפויות לשנות באופן מהותי את מדיניות הדיכוי של השלטון.

על פי הדיווח, טראמפ טרם הכריע באשר לצעד שבו יבחר, אך הנחה להעמיד אמצעים ונכסים צבאיים בכוננות, למקרה שיורה בהמשך על תקיפה רחבת היקף.