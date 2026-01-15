נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין לרשת NBC וסירב להתייחס לאפשרות של תקיפה באיראן: "אני לא עומד לענות לכם על זה". לטענתו, "הצלנו חיים רבים אתמול"

רגע אחרי שדווח על השיחה שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין הערב (חמישי) לרשת NBC News, וסירב לענות על השאלה האם הוא קיבל החלטה לגבי תקיפה אמריקנית באיראן – כשרק אמר כי "אני לא עומד לענות לכם על זה".

עם זאת, טראמפ ציין כי "הצלנו חיים רבים אתמול" – במה שנראה כמו חזרה על טענותיו מהיממה האחרונה לפיהם איראן הפסיקה להרוג מפגינים שמחו נגד משטר האייתוללות.

עוד באותו נושא קנדה מאשרת: "אזרח קנדי נהרג בידי הרשויות באיראן" 17:20 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כאמור, הערב דווח בעיתון ה"ניו יורק טיימס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אתמול עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וביקש ממנו לדחות את התקיפה האמריקנית באיראן. לפי הדיווח, המבוסס על דבריו של גורם אמריקני בכיר, הבקשה הגיעה בעקבות חשש לחוסר מוכנות לתגובה איראנית כלפי ישראל.

מוקדם יותר היום דווח כי סעודיה, קטאר ועומאן הצליחו לשכנע את טראמפ שלא לתקוף את איראן, וקראו לו "לתת למשטר הזדמנות שניה". גורם סעודי בכיר אמר לרשת AFP כי מדינות ערב אף איימו כי לתקיפה באיראן יהיו "השלכות הרסניות".