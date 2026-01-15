במסגרת התקיפות, צה"ל פגע במספר מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון ובאזורי עומק, בהם גם מחסן תת-קרקעי, כחלק מפעולה מתמשכת נגד יכולות הארגון

צה"ל תקף מוקדם יותר היום (חמישי) תשתיות ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון ובעומק המדינה.

על פי הודעת דובר צה"ל, במספר מרחבים בדרום לבנון הותקפו מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות, אשר שימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. בנוסף, בתקיפה נוספת בעומק לבנון הותקף מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי, אשר שימש לאחסון אמצעי לחימה של הארגון.

בצה״ל ציינו כי טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הסיכון לפגיעה באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק, אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור, תצפיות מהאוויר ושימוש במידע מודיעיני נוסף.

עוד נמסר כי פעילות חיזבאללה באתרים אלו, שנועדה לשיקום יכולות הארגון, מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על ביטחון מדינת ישראל. בצה"ל הדגישו כי ימשיכו לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל.