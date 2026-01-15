לא רק מדינות ערב: ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אתמול עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וביקש ממנו לדחות את התקיפה האמריקנית באיראן. כך דווח הערב (חמישי) בעיתון "ניו יורק טיימס". לפי הדיווח, המבוסס על דבריו של גורם אמריקני בכיר, הבקשה הגיעה בעקבות חשש לחוסר מוכנות לתגובה איראנית כלפי ישראל.
הבית הלבן: "אם ההרג יימשך – יהיו השלכות חמורות"
במקביל, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אישרה כי טראמפ שוחח עם נתניהו – אך סירבה להתייחס לדיווח ופרטי השיחה. "עם כל כבוד לאיראן, הנשיא טראמפ שוחח עם המשטר" טענה. "היו מתוכננות 800 הוצאות להורג – הן בוטלו. אך כל האופציות נותרו על השולחן. הנשיא והצוות שלו עוקבים מקרוב אחרי המצב. בהנחה וההרג יימשך – יהיו השלכות חמורות".
כזכור, אמש טראמפ טען כי הוא "רואה שההרג באיראן נפסק", והיום הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שלו Truth Social כי "מפגינים איראניים לא יוצאו להורג יותר, לאחר אזהרותיו של הנשיא טראמפ. אלו חדשות טובות, אני מלא תקווה שהם יימשכו!". שינוי הכיוון התקבל בהפתעה בישראל, יום אחרי שהביע תמיכה במפגינים האיראנים והתחייב כי "העזרה בדרך".
מוקדם יותר היום דווח כי סעודיה, קטאר ועומאן הצליחו לשכנע את טראמפ שלא לתקוף את איראן, וקראו לו "לתת למשטר הזדמנות שניה". גורם סעודי בכיר אמר לרשת AFP כי מדינות ערב אף איימו כי לתקיפה באיראן יהיו "השלכות הרסניות".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
פפפפ
דיייי אני לא מאמין 😅20:16 15.01.2026
ס.ג.
נתניהו בשיתוף פעולה עם מדינית ערב ביקש מטראמפ שלא יפגע באירן. פשוט מדהים20:31 15.01.2026
אליהו
לב מלכים ושרים ביד ה'. לא ביבי קובע ולא טרמפ קובע, אם תהיה תקיפה באיראן ,ומה יהיו התוצאות שלה. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמים, ונתפלל, שאבינו...
לב מלכים ושרים ביד ה'. לא ביבי קובע ולא טרמפ קובע, אם תהיה תקיפה באיראן ,ומה יהיו התוצאות שלה. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמים, ונתפלל, שאבינו שבשמים ,ישים בלב טרמפ את הרצון והכוח, לתקוף ולהשמיד את משטר הרשע באיראן, למען ביטחון עם ישראל.המשך 20:56 15.01.2026
ס.ג.
פפפפ
