הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בגדוד חץ של מערך ההגנה האווירית והשתתף בתרגיל לבחינת תרחיש של מתקפת טילים על ישראל: "צה״ל דרוך להגן על אזרחי המדינה, ויפעל בעוצמה לסיכול איומים בכלל הזירות"

בצל המתיחות והחשש מתקיפה איראנית: הרמטכ״ל אייל זמיר ביקר הערב (חמישי) בגדוד חץ של מערך ההגנה האווירית, עם מפקד מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף ק׳, ומפקדים נוספים. במהלך הביקור, הרמטכ״ל בחן את הכשירות והשתתף בתרגיל למפקדי הסוללה לתרחיש של מתקפת טילים על מדינת ישראל.

לפי הודעת דובר צה"ל, הרמטכ״ל שוחח עם המפקדים והלוחמים ועמד על חשיבות חיזוק הכשירות והמוכנות המיידית למגוון תרחישים במערכי ההגנה האווירית. זמיר ציין כי "צה״ל דרוך להגן על אזרחי המדינה, ויפעל בעוצמה לסיכול איומים בכלל הזירות".

"חשוב שכל אזרח בישראל יידע שצה״ל ערוך באופן קבוע להגן על המדינה. אנחנו מתאימים את המוכנות בהתאם להערכת מצב אחראית ושקולה" הבהיר הרמטכ"ל. "חיל האוויר, יחד עם שאר כוחות צה״ל, מהווה את חומת המגן לאזרחינו וערובה לביטחון שלנו".