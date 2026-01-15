חילוץ דרמטי: צוותי כבאות והצלה הוזנקו הערב (חמישי) לשכונת ראס חמיס במזרח ירושלים לאחר שהתקבל דיווח על נער כבן 14 ששקע בבוץ עמוק באזור. בתום פעילות נרחבת, הצוותים חילצו את הנער, והוא הועבר לטיפול רפואי כשמצבו מוגדר קל.
לפי הודעת צוותי החילוץ, הדיווח הראשוני התקבל במוקד 102 של מחוז ירושלים בסביבות השעה 17:00. עם הגעת הצוות, זיהו לוחמי האש את הנער כשהוא לכוד ושקוע עד הברכיים בבוץ סמיך וטובעני, ללא יכולת להיחלץ באופן עצמאי.
"לוחמי האש פעלו בזהירות רבה, תוך שימוש בציוד חילוץ ייעודי ופריסת לוחות עץ ליצירת משטח דריכה יציב. הפעולות בוצעו תוך שמירה על יציבותו של הנער" נמסר. "לאחר מאמצים, הצוותים הצליחו למשוך את הנער בבטחה אל מחוץ לבוץ". כאמור, הנער חולץ כשהוא פצוע באורח קל והועבר להמשך טיפול של גורמי הרפואה בשטח.
