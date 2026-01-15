לפי דיווח בכאן חדשות, במערכת אכיפת החוק שוקלים לגבות עדות מנתניהו בפרשת המסמכים המסווגים, זאת לאחר הביקורת של השופט מזרחי על "מחדל חקירתי"

לפי דיווח של תמר אלמוג בכאן חדשות, במערכת אכיפת החוק שוקלים לגבות עדות מראש הממשלה נתניהו בפרשת המסמכים המסווגים, פרשת 'הבילד'. זאת על רקע ההחלטה של נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, מוקדם יותר היום לדחות את בקשת המשטרה להמשיך להרחיק את יועצו של נתניהו, יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה.

בהחלטתו, השופט מזרחי מתח ביקורת חריפה על המשטרה וטען כי העובדה שלא חקרו את נתניהו היא "מחדל חקירתי", מכיוון שלפי העדות של אלי פלדשטיין, הוא דיווח ישירות לראש הממשלה על כוונתו לפרסם את המסמכים המסווגים. בריאיון שלו לכאן 11, פלדשטיין טען כי נתניהו ידע על המסמך המסווג וכי הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון ה"בילד". "הוא זה שבסוף עמד מאחורי ההדלפה לעיתון", טען.

על מנת לגבות עדות נוספת מראש הממשלה יידרש אישור של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.