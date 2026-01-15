מזג אוויר בסוף השבוע יהיה חורפי. בלילה ישרור קור קיצוני ויירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים. בחרמון יירד שלג.
יום שישי: מעונן חלקית, והטמפרטורות קרובות לממוצע לעונה. בלילה יהיה קר.
יום שבת: מעונן חלקית, לקראת הצהרים יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בלילה יתחזק הגשם, בעיקר בחוף והשפלה, וילווה מידי פעם בסופות רעמים.
יום ראשון: ירדו גשמים לפרקים מהצפון ועד לצפון הנגב, מלווים מידי פעם בסופות רעמים. קיים חשש להצפות מקומיות בעיר החוף והשפלה, ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, בבקעת הירדן. תחול התקררות, ובחרמון ירד שלג.
יום שני: בשעות הבוקר ירדו גשמים מקומיים, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב, משעות הצהרים יפסקו הגשמים וייעשה מעונן חלקית. בלילה צפויה קרה במקומות המועדים.
יום שלישי: בהיר וקר מהרגיל, בצפון הארץ ובהרים יחלו לנשב רוחות מזרחיות ערות.
