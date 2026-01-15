מזג אוויר בסוף השבוע יהיה חורפי. בלילה ישרור קור קיצוני ויירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים. בחרמון יירד שלג.

יום שישי: מעונן חלקית, והטמפרטורות קרובות לממוצע לעונה.‏‏ בלילה יהיה קר.

יום שבת: מעונן חלקית, לקראת הצהרים יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.‏ בלילה יתחזק הגשם, בעיקר בחוף והשפלה, וילווה מידי פעם בסופות רעמים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

צילום אסד חטיב, רשות הטבע והגנים.
יום ראשון: ירדו גשמים לפרקים מהצפון ועד לצפון הנגב, מלווים מידי פעם בסופות רעמים. קיים חשש ‏להצפות מקומיות בעיר החוף והשפלה, ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, בבקעת הירדן. ‏תחול התקררות, ובחרמון ירד שלג.
יום שני: בשעות הבוקר ירדו גשמים מקומיים, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב, משעות הצהרים ‏יפסקו הגשמים וייעשה מעונן חלקית. בלילה צפויה קרה במקומות המועדים‏.
יום שלישי: בהיר וקר מהרגיל, בצפון הארץ ובהרים יחלו לנשב רוחות מזרחיות ערות.