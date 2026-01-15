במהלך דיון בכנסת, ח"כ ינון אזולאי טוען שיצביע בעד חוק הגיוס של ביסמוט. אמירה זו מגיעה על רקע ההתפטרות של אייכלר מהכנסת וחזרתו של פינדרוס שצפוי גם הוא להצביע בעד החוק

חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) אמר היום (חמישי) במהלך דיון בוועדת החוץ והביטחון בכנסת כי הוא נמצא שם בהוראת מועצת גדולי התורה של ש"ס וכי "הם יודעים שיש סנקציות בחוק הזה, והם אמרו לי להיות פה, ואנחנו נצביע על חוק שיש בו סנקציות". זאת, למרות שש"ס טרם חזרה לממשלה לאחר פרישתה בחודש יולי אשתקד.

את הדברים אמר בתגובה לשאלת יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד על ישיבת מועצת האדמו"רים בשבוע שעבר. לאחר מכן, יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט פנה אל לפיד ושאל אותו באיזה נושא דנים בוועדה, זאת אחרי שטען כי הוא עוקב באדיקות אחר כל דיוני חוק הגיוס מרחוק. לפיד לא ענה על השאלה.

האמירה של אזולאי משמעותית ומגיעה לאחר המהלך של יהדות התורה ונתניהו מוקדם יותר היום, בו סוכם כי ח"כ ישראל אייכלר יתפטר מתפקידו כחבר כנסת, יתמנה להיות סגן שר התקשורת, ובמקומו יחזור לכנסת יצחק פינדרוס, שצפוי להצביע בעד חוק הגיוס יחד עם שאר חברי הכנסת של דגל התורה.