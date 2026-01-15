בעקבות תלונות שהגיעו למשרד הבריאות, שירותי הפיקוח של המשרד מצאו כי המוצר "שמן זית משובח כתית מעולה כבישה קרה״ של מותג ״הגבעה״ אינו באמת שמן זית. כל הפרטים

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת המוצר המזויף "שמן זית משובח" של המותג "הגבעה".

בעקבות תלונות שהגיעו למשרד הבריאות, שירותי הפיקוח של המשרד מצאו כי המוצר "שמן זית משובח כתית מעולה כבישה קרה״ של מותג ״הגבעה״ אינו באמת שמן זית. הדבר נכון לכלל המוצרים בשם זה ובכל תאריכי התפוגה.

שם המוצר: שמן זית משובח, של מותג הגבעה, מיוצר בית בד גליל תחתון. בבדיקות מעבדה שערכו שירותי הפיקוח נמצא כי הרכב חומצות השומן במוצר אינו תואם להגדרת שמן זית כפי שמצוין בתווית שעל המוצר, ועל כן המוצר מזויף ואינו עומד בתקן ישראלי לשמן זית. יש לציין כי היצרן איננו מוכר למשרד הבריאות.

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת מוצר מזויף זה. שירות המזון במשרד הבריאות ימשיך לבחון ולאתר מקרים של הונאה במזון כגון זיופי שמן זית.