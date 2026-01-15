בהצצה לתוכנית "הכוכב הבא", חושפים נועם בתן וחנן בן ארי את סיפור ההיכרות המוקדם שלהם שכולל דייט, הופעה ומלוואח. בעצם, נועם בתן חושף, כי חנן לא כל כך זוכר את הפרטים. צפו

הערב (חמישי) ישודר בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" ספיישל חנן בן ארי. הזמר יגיע להתארח בתוכנית, והמתמודדים ישירו את שיריו. במהלך הפרק נחשף פרט מעניין: חנן בן ארי ונועם בתן כבר מכירים, ואפילו ישבו ביחד לאכול מלוואח. והכל קרה באמצע דייט של בתן. כן, כן, מה ששמעתם.

צפו בהצצה לפרק של "הכוכב הבא":

במהלך הפרק, סיפרו בתן ובן ארי למנחים אסי ורותם את סיפור ההיכרות המוקדמת שלהם. נועם בתן היה בדייט, ובמהלכו הגיע במקרה להופעה של חנן בן ארי. הזמר הסכים להעלות אותו לבמה, ויחד הם שרו את "מה אתה רוצה ממני".

לאחר המפגש הזה השניים ישבו לדבר ואכלו יחד מלוואח. בן ארי לא זכר את הפרטים, אז בתן הזכיר לו: "אני זוכר שאמרת לי שאם אני מוציא משהו, אז אני חייב להיות שלם עם זה, כי אחרת אני לא אוכל לקבל את האהבה של הקהל".

חנן בן ארי הסכים והסביר: "אם השיר יצליח מאוד, והוא לא אוהב אותו, אין סיוט גדול מזה. אתה מקבל מחיאות כפיים על משהו שאתה לא אוהב".

"זה היה רגע מאוד מאוד מיוחד בשבילי. כאילו, הרגע הזה איתך", סיכם נועם בתן.

הספיישל מתקיים לכבוד שחרור האלבום של חנן בן ארי, "לא המשוגע היחידי", שיצא היום. במקור האלבום היה אמור לצאת בתאריך ה-1 בינואר, אבל כנראה בגלל ענייני הפקה התעכב ויצא היום, ה-15 בינואר.