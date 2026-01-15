הלמ״ס: עלייה מתונה במחירי הדירות בחודשיים האחרונים, קצב ההתייקרות השנתי נבלם כמעט לחלוטין, ופערים משמעותיים נרשמים בין מחוזות הארץ ובין דירות חדשות ליד שנייה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (חמישי) את נתוני שינוי מחירי שוק הדירות, מהם עולה כי מחירי הדירות בישראל רשמו עלייה מתונה בחודשיים האחרונים, לצד התמתנות חדה בקצב העלייה השנתי.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר–נובמבר 2025 לעומת ספטמבר–אוקטובר 2025, נמצא כי מדד מחירי הדירות, הכולל דירות חדשות ויד שנייה בניכוי שינויי איכות, עלה ב־0.7%. נתון זה אינו חלק ממדד המחירים לצרכן .

בהשוואה שנתית, בין אוקטובר–נובמבר 2025 לאותה תקופה בשנת 2024, נרשמה עלייה של 0.1% בלבד במחירי הדירות, נתון המעיד על התמתנות ניכרת בקצב ההתייקרות לעומת השנים האחרונות . בלמ״ס מציינים כי בעשור האחרון נרשמו שתי תקופות של ירידות מחירים שנתיות, בשנת 2018 ובמחצית השנייה של 2023.

שונות בין המחוזות

בפילוח לפי מחוזות, בחודשים אוקטובר–נובמבר 2025 לעומת התקופה הקודמת נרשמו עליות מחירים בירושלים בשיעור של 1.5%, בתל אביב 1.2%, בצפון ובדרום 0.5% כל אחד, ובמחוז המרכז 0.3%. במחוז חיפה נרשמה ירידה של 0.3% .

בהשוואה שנתית, נרשמו עליות מחירים חדות בירושלים, 9.4%, בצפון, 5.4%, ובדרום, 1.2%. לעומת זאת, במחוזות המרכז ותל אביב נרשמו ירידות מחירים של 2.9% ו־2.8% בהתאמה .

דירות חדשות

מדד מחירי הדירות החדשות עלה ב־1.0% בהשוואה בין אוקטובר–נובמבר 2025 לספטמבר–אוקטובר 2025. שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית עלה ל־45.1% מכלל העסקאות, לעומת 41.4% בתקופה הקודמת. בניכוי עסקאות בתמיכה ממשלתית, עלה מדד מחירי הדירות החדשות ב־1.2% .

עם זאת, בהשוואה שנתית נרשמה ירידה של 0.8% במחירי הדירות החדשות בין אוקטובר–נובמבר 2025 לבין התקופה המקבילה אשתקד . נתונים פורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונערכו על ידי ד״ר דורון סייג וד״ר לריסה פליישמן מלשכת הסטטיסטיקן הלאומי.

במהלך החודש נרשמו עליות מחירים בסעיף ההלבשה, שעלה ב-1.0%, בירקות ופירות טריים שעלו ב-0.9%, וכן בסעיפי הדיור והתחבורה שעלו ב-0.7% כל אחד. מנגד, נרשמו ירידות מחירים חדות בסעיף התרבות והבידור, שירד ב־2.6%, בסעיף המזון שירד ב־0.8%, בריהוט וציוד לבית שירד ב־0.6% ובבריאות שירדה ב־0.4%.

בתחום שכר הדירה, נרשמו פערים בין קבוצות השוכרים. בקרב שוכרים שחידשו חוזה שכירות נמדדה עלייה של 3.0% בשכר הדירה, בעוד שבקרב שוכרים חדשים, בדירות שבהן התחלף שוכר, נרשמה עלייה של 4.6%.

בלמ"ס מדגישים כי שיעורי שינוי אלו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה, ולא שינוי חודשי רגיל. זאת מאחר שרוב השוכרים נמצאים תחת חוזי שכירות קבועים, שבהם שכר הדירה אינו משתנה לאורך השנה וברוב המקרים אינו כולל מנגנוני הצמדה.