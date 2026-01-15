כש"לדעת את התשובה" פשוט לא מספיק

"אני מבין בשכל שאין סיבה להיות בלחץ", מספר אודי (43), נשוי ואב לארבעה. "אבל ברגע שמשהו קורה – כל האמונה והניסיון להתחזק פשוט נעלמים. המחשבות רצות, הנשימה מתקצרת, ואני מוצא את עצמי בתוך סערה פנימית".

התיאור של אודי מוכר לרבים. אנשים שמשקיעים שנים בעבודה עצמית, בלימוד ובמחויבות רוחנית, מוצאים את עצמם חסרי אונים מול עומס מחשבות בלתי פוסק ותחושת ייאוש של "משהו אצלי לא בסדר".

הבשורה של המחקר המתקדם: עומס נפשי הוא לא בעיה של "פרשנות" לא נכונה או חוסר באמונה. מדובר בתגובה גופנית-עצבית. מערכת העצבים מזהה איום ומפעילה תגובת הישרדות עוד לפני שהשכל מספיק להתערב. במצב כזה, המחשבות כבר מושפעות מהמתח בגוף, וכל התובנות שלנו הופכות ללא רלוונטיות.