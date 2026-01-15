שרת החוץ של קנדה, אניטה אנאנד, אישרה כי אזרח קנדי מת באיראן "בידי הרשויות": "המחאות השלוות של העם האיראני נענו בהתעלמות בוטה מחיי אדם מצד השלטון בטהרן. האלימות הזו חייבת להסתיים"

אישור רשמי ראשון: שרת החוץ של קנדה, אניטה אנאנד, הודיעה כעת (חמישי) כי אזרח קנדי מת באיראן, כשלטענתה המוות "התרחש בידי הרשויות האיראניות". עם זאת, בהודעתה אנאנד לא פירטה כיצד או מתי המוות התרחש.

"עודכנתי כעת שאזרח קנדי נהרג באיראן בידי הרשויות האיראניות" אמרה אנאנד. "צוותי הקונסוליה שלנו נמצאים בקשר עם משפחת הקרבן בקנדה, ואני שולחת להם את תנחומיי העמוקים ביותר בשעה זו".

עוד הבהירה כי "המחאות השלוות של העם האיראני – שנועדו להשמיע את קולם נגד הדיכוי של המשטר והפרות זכויות האדם המתמשכות – נענו בהתעלמות בוטה מחיי אדם מצד השלטון בטהרן. האלימות הזו חייבת להסתיים. קנדה מגנה את אלימות המשטר האיראני, וקוראת לסיום מיידי של האלימות שלו".