לאחר החלטת השופט מזרחי לדחות את בקשת המשטרה להמשיך להרחיק את יונתן אוריך מלשכת נתניהו, אוריך פרסם ציוץ בו הוא מפרט על הטלטלות שעבר, ולא שוכח להגיד תודה למי שעמד לצידו: "אם לא הייתי עצוב אולי הייתי שמח"

יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, פרסם היום (חמישי) ציוץ בחשבון ה-X שלו, בו הוא מברך על סיום פרשת המסמכים המסווגים – פרשת 'הבילד', זאת על רקע החלטת נשיא בית המשפט המחוזי בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, לדחות את בקשת המשטרה להמשיך להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה.

החלטת השופט מזרחי תכנס לתוקף ביום ראשון, זאת כדי לתת למשטרה זמן אם ירצו לערער על ההחלטה.

אוריך פירט על הטלטלות שעבר: "בילד. כותרות, מהדורות, הדלפות, השמצות, שקרים, עדויות סותרות, אינספור נסיעות ללוד, פחיות xl במכונה אוטומטית מול הש״ג בלהב, הפקדת תעודת זהות, עלייה למעלית לקומה 3, חדר חקירות, כתב אישום בכפוף לשימוע, שימוע, לילות בלי שינה, חיים שעצרו מלכת, איסור יצירת קשר, געגועים לרבים וטובים איתם דיברתי, טיפולים, חרדות, דיכאון, לחץ בחזה, כדורים".

בתי נולדה בחסדי השם במוצאי יום החקירה הראשונה שלי לפני שנה וחודשיים.

בנוסף, אוריך הגיב להחלטת השופט מזרחי: "והיום החלטה של כבוד הנשיא השופט מנחם מזרחי, שלמד את כל החומר וקרא 10 קלסרים וראה את כל הראיות ושמע את כל הטענות ופסק שחור על גבי לבן את האמת שמחזיקה אותי בחיים".

לבסוף ביקש אוריך לומר תודה למקורביו: "אם לא הייתי עצוב אולי הייתי שמח – אבל אני כן מלא תודה לקדוש ברוך הוא, לאשתי ומשפחתי, לעורכי הדין שלי עמית חדד ונועה מילשטיין, לכל מי מכם שמאמין כמוני שיום יבוא, גם אם יתמהמה, והאמת תצא לאור והצדק ינצח. הדרך עוד ארוכה, כנראה, אבל רק רציתי לומר תודה רבה".

נזכיר כי בפרשה האחרת בה נחקר אוריך, פרשת קטארגייט, המשטרה לא הגישה בקשה בזמן להאריך את האיסור על אוריך ליצור קשר עם לשכת ראש הממשלה, לכן ככל שהמשטרה לא תערער על החלטת השופט מזרחי מהיום, ביום ראשון בצהריים אוריך יוכל לשוב ללשכת ראש הממשלה.