אחרי יותר מחודש של שקט: אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (חמישי) בקיבוץ נחל עוז שבעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה – ומספר דקות לאחר מכן נאמר כי מדובר בזיהוי שווא.

זו הפעם הראשונה מזה יותר מחודש שבה נשמעו אזעקות ביישובי העוטף. הפעם הקודמת הייתה ב-14 בדצמבר, כשהתראות הופעלו ביישובים סעד, כפר עזה, מפלסים, ומטווח ניר עם. גם אז התברר כי ההתראות הופעלו בעקבות זיהוי שווא.

האירוע הנוכחי מגיע יום אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ושליחו למזרח התיכון סטיב וויטקוף הודיעו על מעבר רשמי לשלב ב' בהפסקת האש ברצועת עזה – זאת למרות שגופתו של החלל החטוף האחרון ברצועת עזה, רן גואילי ז"ל, עדיין לא הוחזרה משבי החמאס.

"אנו מכריזים על השקת שלב שני בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא לסיום הסכסוך בעזה, המעבר מהפסקת אש לפירוז צבאי, ממשל טכנוקרטי ושיקום" נאמר בהודעה האמריקנית. וויטקוף הזכיר מספר התחייבויות נוספות, שגם הן לא התממשו עד כה, ומסגר אותן כחלק מהמעבר לשלב ב': "השלב השני מקים ממשל פלסטיני טכנוקרטי זמני בעזה, הוועדה הלאומית לניהול עזה (NCAG), ומתחיל בפירוז הצבאי והבנייה מחדש המלאים של הרצועה, בעיקר פירוק נשקם של כל אנשי הצוות הבלתי מורשים".