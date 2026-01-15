כשעה אחרי הוראת הפינוי לתושבי מבנים בכפר סחמר, כוחות צה"ל החלו בתקיפת מטרות של חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון

כשעה אחרי הוראת הפינוי של דובר צה"ל לתושבי מספר מבנים בדרום לבנון, כוחות צה"ל החלו כעת (חמישי) בתקיפת מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

כאמור, גל התקיפות הנוכחי של צה"ל מגיע אחרי שדובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם מוקדם יותר הוראת פינוי לתושבי דרום לבנון, ובפרט לכפר סחמר. בהמשך פורסמה אזהרה דומה גם לכפר משגרה. "צה״ל יתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות השייכות לארגון הטרור חיזבאללה, וזאת כדי להתמודד עם ניסיונותיו האסורים לשקם את פעילותו באזור" נאמר.

"אנו מפצירים בתושבי המבנה המסומן באדום במפה המצורפת ובמבנים הסמוכים לו: אתם נמצאים בקרבת מבנה המשמש את ארגון הטרור חיזבאללה, ולמען ביטחונכם אתם נדרשים לפנות אותו מיד ולהתרחק ממנו למרחק של לפחות 300 מטר" הוסיף והזהיר. "הישארות באזור המבנים המסומנים מסכנת אתכם".