הסנאטור הבכיר והמקורב לממשל טראמפ יצא כנגד הדיווחים על התקפלות טראמפ מהכוונה לתקוף באיראן, ורמז כי הדיווחים רחוקים מלהיות נכונים

לינדזי גרהאם, אחד מהסנאטורים הבכירים במפלגה הרפובליקנית, ומקרוב לממשל טראמפ, קרא לקחת את הדיווחים על רגליים קרות של טראמפ מתקיפה באיראן בערבון מוגבל, והמליץ לחכות ולראות מה קורה.

גרהאם פרסם ברשתות החברתיות פוסט, בו התייחס לדיווחים על התקפלות הנשיא טראמפ, וחזרה בו מכוונתו לתקוף באיראן.

הסנאטור לא קיבל את הדברים בשתיקה והודיע: "כל הכותרות האלה הם מעבר ללא מדויקות. הנסיבות סביב הפעולה ההכרחית, וההחלטית שתבוצע כנגד המשטר הרשע של איראן לא קשורה למחויבותו של הנשיא טראמפ או נחישותו".

גרהאם הוסיף ורמז: "דבר לא יכול להיות רחוק מהאמת, בדיוק ההפך, אני ממליץ שתחכו ותראו".