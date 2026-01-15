פרצו לבית כנסת, גנבו טלפונים ניידים וקופות צדקה באלעד – ונתפסו על ידי המשטרה בזמן המעשה.
שוטרי תחנת ראש העין קיימו השבוע פעילות מבצעית יזומה בעיר אלעד, במסגרתה הצליחו לחשוף ולעצור "על חם" שלושה קטינים תושבי המקום, אחרי שפרצו למבנה בית כנסת.
השוטרים חשפו ועצרו את שלושת הקטינים בעודם נמצאים בבית הכנסת בשעת לילה מאוחרת ביום שלישי השבוע, בנוסף נתפסו גם כלי הפריצה שהביאו עימם וכן הרכוש אותו ניסו לגנוב.
כאמור, השלושה נעצרו, נחקרו ובהתאם לתשתית הראייתית הובאו בפני בית המשפט. הם שוחררו למעצר בית בפיקוח ובימים הקרובים יחידת התביעות המשטרתית צפויה להגיש כנגדם כתב אישום.
אבימת בארון
אני מציע לבטל בחוק את עברת הפריצה.17:27 15.01.2026
